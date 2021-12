El covid no puede ser como la Lotería de Navidad

España es un territorio con mucha afición por los juegos de azar. De hecho, está a la cabeza de Europa entre los que más dinero se gastan. Un buen ejemplo es el del Sorteo de Navidad, que esta mañana, como cada 22 de diciembre, mantendrá en vilo a todo el país y en que el que cada compatriota se dejará de media unos 66 euros con la esperanza de que el premio Gordo les cambie la vida para mejor. Como se repite todos los años, no hay números feos ni bonitos. Todos entran en el bombo. Eso sí, quien más papeletas compre más posibilidades tendrá en teoría de resultar agraciado. Lo mismo que sucede, salvando las distancias, con la pandemia de coronavirus. Eso sí, en este caso lejos de mejorarle la existencia, a quien le toque puede causarle bastantes complicaciones, en especial si no está inmunizado. Aunque nadie es infalible, aquellos que más interacciones mantengan sin seguir las normas de uso de mascarilla, distancia, ventilación e higiene de manos, más boletos acumularán para terminar enfermos. Las típicas cenas de empresa, las copas con los amigos y el frenesí de reuniones familiares hasta la llegada de los Reyes Magos serán la prueba del algodón que desvelará a mediados de enero hasta que puntos fuimos lo cuidadosos que deberíamos para no disparar los contagios, los ingresos y la ocupación de uci. A diferencia de 2020, a estas Fiestas la gran mayoría de la población no llegará inerme, sino que contará con una herramienta poderosa para defenderse del bicho como es la vacuna, que demostró con creces su efectividad ante los síntomas más nocivos. Gracias a ella, una elevada tasa de los diagnosticados pasan hoy su convalecencia casi sin enterarse o con un malestar muy leve, pero no debe olvidarse que hay gente que sigue entrando en el hospital y también, por desgracia, muriendo. Además, la irrupción de la variante ómicron, todavía desconocida para los científicos, invita a extremar la precaución. Samuel Morillas, catedrático de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, desarrolló un modelo en colaboración con el profesor del IES Al-Andalus de Almuñécar Antonio Fernández-Baillo para poner en números el riesgo de dar rienda suelta estas semanas a las quedadas sin límite. Y la conclusión es clara: en el tercer encuentro social y con la incidencia en aumento, el porcentaje de no coincidir con un positivo se reduce solamente al uno por ciento. Un resultado que más allá de las restricciones o recomendaciones que trasladen los políticos incide en apelar de nuevo a la responsabilidad individual. Porque infectarse de covid no puede ser una Lotería.