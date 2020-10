El descontento social no se puede confinar

COMO ERA PREVISIBLE, la gente ha empezado a echarse a la calle para manifestar su desesperación por la grave crisis que padecen sus negocios y empleos. Ayer, en Santiago, cientos de profesionales del sector de la hostelería tomaron las rúas con ese objetivo y muy pronto, ya verán, otros muchos colectivos harán lo propio ante la imposibilidad de llegar a fin de mes. De momento, las protestas están siendo civilizadas, pero muchos factores indican que el ambiente se va caldeando cada vez más y que nos espera por delante un invierno muy calentito. Solo hay que mirar hacia Italia, donde los disturbios han obligado a movilizar a cientos de policías en ciudades como Roma, Milán o Turín, para augurar que el panorama no pinta bien. Y que ni las alocuciones melosas de Pedro Sánchez ni el debate de unos Presupuestos Generales que parecen diseñados por el beato más milagreiro del santoral –parece que aquí va a haber dinero para dar y regalar pese al crac económico en el que estamos inmersos– lograrán confinar en casa durante meses el descontento social. Aunque el conjunto de la sociedad asume que nadie tiene la varita mágica capaz de frenar el covid y que, por lo tanto, hay que aceptar con cierta comprensión las polémicas decisiones que a veces se toman en los despachos del poder, lo cierto es que nadie, ni políticos ni científicos, han logrado explicar todavía por qué el virus se ha expandido de nuevo y de una forma tan brutal y con tanta rapidez pese a que tenemos ya las manos desolladas de tanto lavárnoslas y no nos quitamos las mascarillas ni para dormir. Esas mascarillas, por cierto, que al inicio de la primera ola no se consideraban necesarias para contener los contagios. Lo peor es que en la sociedad ha calado la idea de que no paramos de dar palos de ciego. Y que cada bastonazo supone la destrucción de cientos de empleos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista