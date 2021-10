El dinero, donde tiene que estar

presupuestos. El proyecto de orzamentos para 2022, que ayer entró en la Cámara do Hórreo, expresa un camino hacia la recuperación postcovid muy diferente al que propone el Gobierno central. Tras un año y medio muy duro, la Xunta apuesta por seguir profundizando en las rebajas tributarias, tal como prometió Alberto Núñez Feijóo en el programa con el que ganó las últimas elecciones con amplia mayoría absoluta. Recortar impuestos para ayudar a los gallegos, muy castigados por la subida de la luz o la gasolina, a llegar a fin de mes, frente al hachazo que plantea La Moncloa, donde esperan obtener sólo con el Impuesto de la Renta cien mil millones. Una cantidad que, como es evidente, no va a salir de cuatro multimillonarios, sino principalmente de la clase trabajadora. Por fortuna, el Ejecutivo con sede en Santiago plantea el camino inverso a de la voracidad recaudatoria: el de aliviar a más de un millón de contribuyentes con una disminución del tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas. Una política de beneficios fiscales, que se extiende todavía más allá con otras medidas, que en los últimos dos años se traduce en que familias y hogares pudieron disponer de mil millones extra que San Caetano decidió no detraerles. Dinero en los bolsillos de las personas, donde tiene que estar, para estimular el consumo y la inversión. Buena receta en estos tiempos.