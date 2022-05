El Gaiás, de aquí a la eternidad

cuando se presentó el proyecto de la Cidade da Cultura, cuya construcción empezó hace ya más de veinte años, los políticos de entonces hablaron de crear un palacio de la ópera en el que actuarían los mejores cantantes líricos del mundo, salas de teatro espectaculares que acogerían las obras de mayor tirón y un sinfín de espacios más dedicados a la cultura internacional. Algunos creyeron que Santiago era Hollywood y soltaron por aquellas boquitas no pocas barrabasadas carentes de toda lógica, pero poco a poco el tiempo les fue poniendo en su sitio y el complejo del Gaiás también se fue adaptando a ese mundo real del que nunca debió salir. Hoy, la Cidade da Cultura es una obra arquitectónica magnífica que asombra a todos cuantos se acercan a conocerla (lástima que esté tan mal promocionada entre los turistas que llegan a Galicia), y también es un complejo que, liberado ya de las absurdas ínfulas iniciales, no acoge ni espectáculos de ópera ni estrenos internacionales de teatro vanguardista, pero sí exposiciones por lo general excelentes, conciertos de calidad -enhorabuena al inventor de los resultones Atardeceres en el Gaiás- y actos culturales e institucionales de todo tipo. También se ha convertido en el lugar donde trabajan cientos de empleados públicos y sus cómodas instalaciones, en las que el aparcamiento sobra, sirvieron para acoger uno de los mayores centros de vacunación masiva durante la pandemia. Pero la Cidade da Cultura es, sobre todo, una obra maestra de la arquitectura moderna que seguirá asombrando a millones de viajeros en los próximos siglos. Y eso no tiene precio.