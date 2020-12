El Gobierno debe pagar sus peajes

CON LA AP-9. La felicidad que irradiaban PSOE y BNG cuando sellaron el acuerdo de investidura que permitía a Pedro Sánchez continuar en La Moncloa contrasta ahora con las dudas expresadas por la portavoz de los nacionalistas, Ana Pontón, con respecto al cumplimiento de ese pacto. En especial de uno de sus principales puntos, el que recoge la rebaja de las tarifas de la AP-9, de las que miles de gallegos usuarios de la vía están muy pendientes, como cada vez que termina el año. La Xunta, de signo popular, siempre receló de ese documento e incluso la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, vaticinó hace escasos días que los precios de la principal vía de comunicación que vertebra la comunidad de norte a sur no sólo no se abaratarían sino que se encarecerían a principios de 2021. Unos temores que empiezan a invadir al Benegá, que ayer apremió por carta al ministro Ábalos a no marear la perdiz y poner de inmediato y sin más demora los mecanismos necesarios para efectivizar la bajada prometida. El PSdeG, por su parte, garantiza que los socialistas harán posible esa “rebaja histórica”, pero echan balones fuera afeando tanto a Bloque como a PP su voto en contra a los PGE. Disputas partidarias que no deben hacer olvidar que al final, quien está detrás es el ciudadano. Por eso, el Ejecutivo debe cumplir su palabra y abonar el peaje que le corresponde.