El Gobierno invita, los españoles pagan

En un Gobierno tan dado a utilizar el calificativo de “histórico” para todo, Pedro Sánchez puede presumir de una nueva medalla. Con un Congreso donde izquierda y derecha son siempre incapaces de ponerse de acuerdo, el presidente y su equipo acaban de lograr en pocos días que toda la Cámara haya coincidido en dos asuntos de la máxima importancia..., aunque no para bien: primero en afearle a coro el cambio de postura sobre el Sahara –sin encomendarse ni a dios ni al diablo– y después en calificar de “insuficiente” y “tardío” el Plan de Choque de respuesta a la guerra, con el que se pretende hacer frente a la imparable subida de precios que tiene al país al borde de un estallido social. Y es que tras demorar una respuesta eficaz, sin prisa a la espera de que Bruselas diese luz verde a la propuesta patria de desacoplar el precio del gas de la factura eléctrica, el Consejo de Ministros del 29 -M, marcado en rojo en el calendario de pymes y empresas, que aguardaban los acuerdos como una especie de bálsamo de fierabrás capaz de curar cualquier dolencia, la sensación general es de decepción. Las altísimas expectativas generadas por el Ejecutivo ante una cita que llevaba semanas preparando son tildadas por no pocas voces como “parche” o “tomadura de pelo”: más intervencionismo, ninguna bajada de impuestos adicional y descargar en el sector privado una porción de la factura. No se contempla, sin embargo, un recorte en los actuales 22 ministerios, que convierten el gabinete en el más extenso de la UE. La mayoría de los 16.000 millones previstos se articularán a través de créditos ICO, que muchas sociedades no pueden permitirse al estar ya muy endeudadas. A mayores, se contempla un incremento del Salario Mínimo Vital cuando ni siquiera llega aún al 50 % de los beneficiarios. Las gasolineras se quejan de que no saben como se va a articular la rebaja de cinco céntimos en el combustible que deben asumir, algo que muchas, se quejan, no serán capaces de afrontar. Por su parte, los arrendatarios deberán limitar al 2 % el alza del alquiler, absorbiendo buena parte del IPC. Y las compañías, asfixiadas por la energía, no podrán despedir aduciendo este extremo. En resumen, una solución ‘de Estado’ para la que no se habló con nadie, en la que La Moncloa invita con los beneficios obtenidos por la mejora de la fiscalidad y los españoles pagan.