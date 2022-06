El Gobierno se equivoca de rumbo

Cuando los familiares y amigos de la tripiulación del Villa de Pitanxo recibieron la noticia del naufragio en las gélidas aguas de Terranova, que dejó un balance de 21 fallecidos, a buen seguro pensaron que no podía haber un mayor castigo. Perder para siempre a un ser querido de forma inesperada, pues aunque hablamos de un oficio de riesgo se supone que faenaban con las suficientes medidas y protocolos de seguridad, supone siempre un golpe del que es muy difícil levantarse. Pero, si tras el shock inicial, aquellos que deberían echarles una mano – en este caso el Ejecutivo central–, lo que hacen es darles la espalda, ponerse en pie resulta casi imposible y conlleva para ellos una doble penalización. Aún así, los padres, mujeres o hijos de las víctimas se mantienen firmes en una reivindicación no solo justa, sino imprescindible: saber qué pasó y quienes son los responsables, si los hay, del hundimiento. Una tarea para la que resulta vital descender al pecio, recopilar las pruebas y después investigar si se cometieron delitos o negligencias que hayan provocado o contribuido al fatal desenlace. Son exigencias que parecen de sentido común, pero en La Moncloa da la impresión de que desafortunadamente no se rigen por esta brújula. De hecho, la sensación es que tras los mensajes iniciales de condolencias y apoyo en lo que haga falta, ahora mismo se perdió el norte. Los allegados de los muertos esgrimen, informes en mano, que los restos del pesquero se encontrarían a una profundidad inferior a los mil metros y que es técnicamente viable realizar un descenso para explorar. La Xunta, que apunta en la misma dirección, se ofreció por boca del presidente Rueda a trasladar a donde se indique, asumiendo los costes, el robot submarino que una empresa de Noruega pone a disposición. España solo tendría que movilizar alguna nave para asistir en esas tareas y ejecutarlas cuanto antes. Pero lejos de atender, aunque sea por humanidad, a las súplicas de los que están sufriendo, la embarcación que enviarán a la zona a realizar prospecciones que nada tienen que ver con este asunto no hará ni un amago de búsqueda, actitud que los damnificados ven “insultante y vergonzosa”. El Gobierno se equivoca claramente de rumbo . Y cae cada vez más bajo.