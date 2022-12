El gran reto: evitar la fuga de cerebros

82 alumnos de las tres universidades acaban de recibir el Premio Extraordinario de Fin de Carrera por su excelente expediente académico durante el curso pasado y, en el acto, el presidente de la Xunta tuvo el acierto de recordarles que siempre habrá un lugar en la comunidad para que demuestren su talento y emprendan sus proyectos, siendo como son una parte fundamental del futuro de nuestra economía. Pero no todo se puede quedar en bonitos discursos, porque la realidad laboral a la que se enfrenta la juventud gallega requiere de acciones más que de palabras, y no se puede endulzar por mucho que se decore. En el rural, en los pueblos y en todo lo que no sea A Coruña, Santiago o Vigo, nuestra juventud tienen escasas -sino cero- opciones de promoción en su puesto, pocas posibilidades de desarrollar su trayectoria en una gran empresa y de conocer y dominar sectores del I+D+i menos extendidos, así como también tiene dificultades para teletrabajar desde sus casas con buena conexión o para desplazarse con rapidez a las grandes ciudades cada día laboral. Las expectativas de futuro son, innegablemente, más sabrosas cuanto más afuera -y más al norte- se mire. Aunque no todo es negativo, y como se puede observar por la fuerte apuesta por el emprendimiento y la innovación que se está viendo desde hace unos años, la comunidad está en proceso de solucionarlo. Habrá que esperar para ver sus frutos.