El imperio donde nunca se pone el Sol

PUEDE que la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de ella hagan peligrar la estabilidad de los principales gobiernos del Viejo Continente, mayormente aquellos que se formaron en base a debilidades propias, como es el de Pedro Sánchez en España, pero ni Putin ni sus acciones criminales parecen poder afectarle al gigante gallego Inditex, líder mundial en la distribución textil. La empresa que ahora preside Marta Ortega, la hija del fundador, cerró los primeros seis meses de este año con números espectaculares, silenciando de esta manera todo tipo de especulaciones que en torno a sus resultados se habían originado en ciertos entornos. El beneficio neto de 1.794 millones que obtuvo la firma de Arteixo, con un incremento del 41 % respecto al mismo período del año anterior, significa un nuevo récord de ventas y ganancias. Si la gravísima crisis financiera planetaria iniciada en el 2008 no frenó el ascenso imparable de Inditex, la actual coyuntura económica adversa provocada por el conflicto bélico en el Este de Europa tampoco deja su huella en los libros de contabilidad de la compañía de moda más conocida internacionalmente, donde los números rojos nunca existieron. Pareciera que cuánto peor se encuentra el contexto general, mejor le va a este buque insignia del comercio textil que desde Galicia asombra al mundo entero, pero es este un dato que tampoco es cierto, porque la experiencia demuestra que a Inditex siempre le va bien, pase lo que pase a su alrededor. Precisamente, esta es una de las características fundamentales de la brillante gestión histórica de sus directivos, saber amoldarse a cualquier entorno, negativo o positivo, para sacar la mayor rentabilidad posible. Es su seña de identidad, pero no lograda a cualquier precio, pues Inditex tiene una reconocida trayectoria de preocupación y acción en los campos de la sostenibilidad y ayuda humanitaria. Da, además, empleo a cerca de 170.000 trabajadores y mantiene abiertas 6.370 tiendas por todo el mundo. Su éxito no es sólo una dicha para sus accionistas, sino también una suerte para miles y miles de familias –millones de personas– que viven a su cobijo, y también para las arcas públicas por las enormes sumas que paga en impuestos. Que nunca falle, ni siquiera en los momentos de grandes crisis y las mayores incertidumbres económicas, es una garantía para toda la población.