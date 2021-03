El largo (y lento) ‘viaje’ hacia los 100.00 habitantes

SANTIAGO El dato de población de la capital gallega engorda, sí, pero muy lentamente. En 2019, el censo de Santiago superaba la barrera de los 97.000 habitantes, una marca que no había alcanzado en lo que va de siglo. En el siguiente ejercicio, en 2020, acaricia los 98.000, tal y como muestra el último informe publicado por el INE. A fecha de 1 de enero de 2020, el contador de habitantes empadronados en Compostela marca 97.848. Además, la secuencia estadística de los últimos veinte años denota que el censo es cada vez mayor, pero también refleja que crece muy lentamente, de ahí que alcanzar la cifra redonda de los 100.000 habitantes se antoja muy complicado a corto plazo, teniendo en cuenta, además, el saldo vegetativo que presenta la ciudad a lo largo de los últimos años. Y es que para encontrar un dato positivo en este indicador hay que remontarse hasta 2012. Por otra parte, no es fácil captar nuevos residentes en la ciudad cuando son muchos los que, principalmente por una cuestión económica, prefieren irse a vivir a concellos del área de influencia de Santiago como son Teo o Ames. Este último es un ejemplo paradigmático, puesto que ha triplicado su población a lo largo de este siglo: en el año 2000 tenía 16.549 habitantes y en 2020 el censo era de 32.104 empadronados, mientras que Santiago ha pasado de 93.903 a 97.848 habitantes, es decir, solo cuatro mil censados más en 20 años. En este sentido, el elevado precio de la vivienda en la capital gallega supone un hándicap. Igualmente, tampoco ayuda a captar población las buenas comunicaciones por tren que existen en la comunidad, y muchas personas de fuera que trabajan en Santiago prefieren venir a diario a la ciudad y regresar a sus localidades de origen una vez acaban su jornada laboral, y no se plantean para nada un cambio de domicilio.

BEATRIZ CASTRO/Periodista