El ‘latazo’ de los coches eléctricos

el ayuntamiento de Santiago acaba de anunciar por enésima vez en los últimos veinte años que en breve se instaurará un nuevo modelo de reparto de mercancías por el casco histórico. Aunque la gente ya está harta de escuchar tantas veces la misma historia, ahora parece que la cosa va de verdad en serio y que pronto los mil y un camiones que cada semana entran a la zona monumental desaparecerán para ser sustituidos por vehículos mucho más ligeros y ecológicos. Así, los grandes transportes contarán con tres áreas reservadas para aparcar cerca del casco viejo y desde allí los distintos distribuidores tendrán que organizarse para repartir sus productos en pequeños carricoches, preferentemente eléctricos. Será este el primer paso serio que la administración local dé en la defensa y promoción de los vehículos verdes, porque hasta el momento esa política ha pinchado de una forma clamorosa. Otras muchas ciudades cuentan ya con autobuses apenas contaminantes –los de Santiago humean más que una locomotora de carbón– y cuentan con potentes flotas que desconocen el concepto combustión. Aquí, en cambio, seguimos en pañales pese a que las administraciones públicas son las primeras que deberían dar ejemplo a la hora de promocionar la compra y el uso de unos vehículos que no acaban de calar en la sociedad por numerosos y poderosos motivos. Entre ellos, que son carísimos en comparación con los tradicionales, que las recargas son aún lentas y latosas, que la autonomía de dichos modelos deja mucho que desear y que la red de las llamadas electrolineras es aún muy escasa, con el consiguiente peligro de quedarte colgado en cualquier camino. Mientras esas cuestiones no se resuelvan, el coche eléctrico no triunfará... por mucho que los gobiernos se empeñen en freír a impuestos a los contaminantes usuarios del gasóil.

BEATRIZ CASTRO/Periodista