El ‘metro ligero’ de la calle Concheiros, un clon de Sevilla

OBRAS ETERNAS Lo bueno de que haya proyectos que se eternicen, y en la capital gallega tenemos bastante experiencia en el asunto, es que acaban siendo como de la familia. Conoces a los obreros, observas el avance milimétrico día a día, como quien se queda absorto viendo crecer la hierba, y da también mucho juego para el cachondeo. Los andaluces, ya se sabe, son maestros en esto. Entre los muchos peregrinos que pasan por el campo de batalla que hay desde hace más de un año en la compostelana calle Concheiros circulaban esta semana dos andaluces, que al ver el destrozo de la rúa no dudaron de comentar en alto: “Mira, ese carril seguro que es para el metro ligero, como el que tenemos en Sevilla”. Quizá no estén muy equivocados, porque los vecinos siguen sin tener muy claro cuál será el resultado final, dónde van bancos y papeleras, qué tipo de luces se instalarán en la calle (si al final son esos colgajos verbeneros que pusieron en el cruce) o si también, en un apunte de última hora, se incluye ese metro ligero sevillano. No lo descarten, tal y como van las cosas. Lo mejor que puede pasar es que miremos para otro lado el mes que nos queda de sufrimiento en la zona, en el mejor de los casos, y que el proyecto quede lo mejor posible. Que no haya que parchear pocos meses después, que en esto también tenemos experiencia en Santiago. Concheiros es una calle que se merecía una obra a la altura, y alguien debería haber planificado previamente una bolsa de aparcamiento realmente amplia, porque ya no es solo que se pierdan decenas de plazas con la obra. Es que antes ya había un serio problema en este aspecto, que se multiplicará ahora. Esa forma de hacer las cosas no acaba de entenderse. No queremos coches en las calles, y es razonable. Pero tampoco buscamos alternativas, como si mirando hacia otro lado los vehículos desaparecieran. Altiboia y Triacastela son solo una tirita para una femoral seccionada. Pero seguiremos actuando igual, sin aprender. Beatriz Castro. Periodista