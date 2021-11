El mundo cambia, el lácteo sigue igual

movilizaciones. La llegada de Internet, la aparición de las redes sociales o la batalla contra el cambio climático, entre otros muchos factores, hacen que el mundo de hoy se parezca muy poco al de hace veinte o treinta años. La industria, el comercio, los servicios o las comunicaciones actuales no tienen casi nada que ver con lo que había a principios de siglo. Sin embargo, hay cosas que permanecen inalterables, como las quejas de los ganaderos gallegos por el bajo precio que reciben a cambio de la leche, un alimento esencial. Apenas 0,33 € por litro, denuncian los sindicatos, cuando los gastos de producción alcanzan ya los 40, debido en buena medida al encarecimiento de la electricidad, el combustible o los cereales. Una evolución que los contratos que firman con las compradores parece que no recogen de la manera que deberían. Además, pese a que la venta a pérdidas está prohibida, en las estanterías del súper todavía es posible encontrar brics por debajo de los 0,60 céntimos con lo que teniendo en cuenta que entre las granjas y la caja del híper todavía tienen que ganar algo la industria y el transporte, es evidente que a alguien no le cuadran las cuentas. Y no hace falta ser un experto para saber a quien: al eslabón más débil, que volverá a movilizarse para pedir unas soluciones que sólo pasan o por reducir sus gastos o porque les paguen más. Blanco y en botella.