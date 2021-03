El no es no de Feijóo

tal día como hoy hace doce años los gallegos dieron a Alberto Núñez Feijóo la victoria que sentenció el efímero bipartito y lo sentó a él, por primera vez, en el sillón de la presidencia de San Caetano. Con motivo del décimo aniversario, su equipo organizó un encuentro para celebrar por todo lo alto la efeméride, con uno de esos actos que lucen y acaparan portadas. Pero hoy los cuarteles del PPdeG prefieren celebrar el duodécimo aniversario de aquella victoria “trabajando” porque, y tienen razón, los gallegos no entenderían grandes fiestas, ni aún virtuales, con la que esta cayendo. El bombo y platillo entre el 1-M de 2019 –amplificado entonces por la cercanía de las elecciones generales– y este de 2021 poco o nada tiene que ver. La pandemia ha devuelto a los populares gallegos a la austeridad de la que hicieron bandera para conquistar los dominios de San Caetano. Pero igual que hace dos años, el ‘cumpleañosfeliz’ del PPdeG se celebra hoy tras proclamar alto y claro Alberto Núñez Feijóo que su futuro está escrito en Galicia. Al menos hasta que acabe su contrato, firmado ahora hasta 2024. Después, ya se verá. No se puede decir, porque la pandemia no lo permite, que Feijóo cumple doce años en la Xunta de la mejor manera posible. Pero sí que desde 2009 hasta ahora la comunidad autónoma, no sin sufrimiento, ha logrado notables avances económicos y sociales, y ha superado la Gran Crisis sin grandes muescas en las cuentas públicas. O que los gallegos hemos disfrutado de una estabilidad política que nada tiene que ver con lo ocurrido en el escenario estatal y que resulta envidiable para otros territorios de España. En el plano político-personal, Feijóo se ha afianzado durante estos años como pieza clave en el PP y es, sin lugar a duda, el barón con más proyección y peso político en su formación. De una u otra manera, el futuro del partido en España está ligado al suyo personal. Pero su negativa a dar el salto a Madrid ha quedado clara de nuevo estos días hasta en los mentideros jacobinos, siempre dispuestos a hacerse eco de la opinión de quienes encuentran en el presidente gallego al salvador de un PP que, es cierto, no atraviesa su mejor momento y adolece de una crisis de identidad y liderazgo que no para de pasarle factura. Al fin y al cabo, él y solo él, puede presumir de ser el único presidente autonómico popular que gobierna con mayoría absoluta, la cuarta consecutiva ya. Y de que, desde la templanza y la moderación, ha logrado que el PP gallego sea hegemónico en el centroderecha, actuando como muro de contención a la entrada de Ciudadanos y Vox en O Hórreo. Méritos no le faltan. Pero por ahora el no es no.