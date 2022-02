El pacto con Casado, una salida en diferido sin más desaire del necesario

la larga reunión entre el agónico líder del PP, Pablo Casado, y los barones regionales del partido acabó con un pacto entre caballeros que el presidente de la Xunta está dispuesto a respetar. Casi nadie duda ya de que Alberto Núñez Feijóo hará las maletas y se irá a Madrid para intentar salvar los muebles del PP, hechos trizas tras la crisis abierta por el encontronazo entre Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El pacto nocturno en Génova garantiza a Casado una salida en diferido sin más desaires de los que ya ha recibido: aguantará como presidente del partido hasta la celebración del congreso extraordinarios que se celebrará los días 2 y 3 de abril. Por eso Feijóo no quiso de madrugada confirmar ante los medios que se presentará como candidato a liderar el Partido Popular. Su renuncia a hacerlo de manera inmediata es una muestra de respeto a Casado y una señal de que quiere cumplir escrupulosamente con lo que dictan los estatutos y el calendario para la celebración de un congreso que el titular de la Xunta exigió como condición indispensable para dar el salto a Madrid. La militancia frente al dedazo de unos pocos. La junta directiva nacional del PP aprobará formalmente el próximo martes, 1 de marzo, la convocatoria de ese cónclave extraordinario para elegir al sucesor de Pablo Casado. Y Feijóo dispondrá de plazo hasta mediados de marzo para presentar su candidatura con el aval de al menos 100 afiliados del partido, que serán muchos más. Así que por mucho que presionen los medios –su trabajo es preguntar y deben hacerlo– y que la oposición en Galicia meta más prisa de la que ya tiene el Partido Popular, el de Os Peares, fiel a su estilo, no dará el sí definitivo hasta que el congreso sea convocado oficialmente. Feijóo no quiere que nadie le marque los tiempos.