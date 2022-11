¿El país de la chapuza?

Quizás si la flamante Intermodal compostelana estuviese ubicada en Murcia o en Almería no existiría la polémica. Pero en una ciudad que destaca en las estadísticas por ser la décima de Europa con más precipitaciones... ¿cómo se explica que en una obra moderna, puntera, que no costó precisamente dos duros, caiga más agua dentro que fuera cada vez que hay temporal, llegando incluso a inutilizar un ascensor? La cuestión necesita una respuesta urgente por parte de la Administración competente para empezar a poner soluciones, principalmente, por dos motivos. El primero es la incomodidad para los usuarios y la penosa imagen de la ciudad que produce encontrarse, nada más pisar el edificio, con charcos de considerables dimensiones y elementos deteriorados y fuera de servicio. El segundo es disipar las dudas que están calando en la población sobre las infraestructuras públicas que pagan con sus impuestos y cada vez dan la sensación de ser de peor calidad. Y es que sin ánimo de hacer chistes con temas serios, en este asunto llueve sobre mojado. A finales de octubre, la pasarela conecta la rúa do Hórreo con la avenida de Clara Campoamor ya fue noticia por presentar una situación parecida al infiltrarse el agua en la parte inferior –la salida a las cocheras–, poniendo en el punto de mira la escasa adaptación de sus materiales a la meteorología de la zona. Pero es que a mayores, en Galicia todavía está muy vivo el debate sobre el derrumbe del viaducto de O Castro, en la A-6, un paso clave para el transporte de particulares y especialmente mercancías, pues conecta la Meseta con los puertos de A Coruña y Ferrol. Cinco meses después de venirse abajo esta construcción que apenas acumulaba dos décadas de servicio por una especie de tormenta perfecta –la fatiga del hormigón, la corrosión y unos trabajos de mantenimiento – sobre la que aún hay muchas dudas, este nuevo patinazo en plena puerta de entrada a la capital Galicia y en una estación que se supone que está llamada a ser un emblema, hace conveniente preguntarse si están funcionando bien los controles sobre estos contratos y si los diseños son los adecuados. Porque a la vista de algunos resultados, Pepe Gotera y Otilio parecen profesionales serios en un país donde, como se ve, se siguen haciendo muchas chapuzas.