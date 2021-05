El precio de la energía, deuda histórica con Galicia

EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD está provocando un auténtico descalabro en las economías familiares y es causa del cierre de numerosas empresas, sobre todo de aquellas industrias que son grandes consumidoras; el ejemplo de Alcoa debería ser ilustrativo, pero otras muchas en Galicia sufren problemas graves como consecuencias de que al otro lado de la frontera de Portugal el precio de la energía es más bajo. Tras la escandalosa subida del mes de enero, que las compañías achacaron a una ola ártica que congeló medio mundo, abril disparó todas las alarmas. Los incuestionables datos oficiales del anterior mes así lo certifican: el coste del kilowatio hora (kWh) experimentó un incremento del 70,7 %, al pasar de los 9,98 céntimos (incluidos los impuestos indirectos) de abril del año pasado a 17,04 euros en los 30 días de 2021. De acuerdo con un análisis realizado por Facua, la factura de una familia, usuario medio, pasó de los 55,71 euros de 2020 a los 81,55, subida más que considerable. Una situación que desde las eléctricas vienen achacando a condicionantes externos, como son el incremento en el precio del gas y los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), e internos como el llamado Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Se pueden buscar miles de explicaciones, pero el dato del incremento en los precios del recibo de la luz es tan contundente como la inacción del Gobierno y la propia Justicia. Ya en diciembre de 2013 la Audiencia Nacional empezó a investigar a las compañías por prácticas irregulares en la subasta y en enero de 2017 otro juzgado, tras una nueva subida abrió diligencias; siete y cuatro años después aún no hay resolución alguna. En este complicado escenario para empresas y familias, Fernando González Laxe, en su condición de catedrático de Economía Aplicada, reclamó una rebaja del precio de la energía en Galicia para “compensar el impacto medioambiental que tuvo sobre nuestro territorio tanto la construcción de los embalses como las centrales térmicas que alimentaron a España durante décadas”. En ese sentido, Laxe fue claro al incidir en que ordenar el cierre de As Pontes y Meirama, por su elevada contaminación, solo se podría englobar dentro de una transición justa si ello conlleva tanto las necesarias alternativas laborales como las compensaciones en el precio. Con una electricidad más barata se paliaría la deuda histórica que el Estado tiene con Galicia. Como consecuencia se atraerían a muchas empresas que en la actualidad se instalan en el norte de Portugal, ante la miopía de nuestros gobernantes. Galicia no puede seguir perdiendo.