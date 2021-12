El problema con la escasez de vacunas

“NUESTRO PAÍS HA SIDO UN EJEMPLO para todo el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de las personas jóvenes y ahora lo seremos también en la vacunación de nuestras niñas y niños”. Fueron palabras pronunciadas por Pedro Sánchez este miércoles en el Palacio de Congreso de Santiago ante los enfervorizados delegados del PSdeG, en la clausura del congreso de lo socialistas gallegos. “Somos el espejo al que se miran muchas sociedades europeas”, añadió ufano (arrogante, presuntuoso, engreído más que satisfecho, alegre, contento, según la definición de la RAE) el presidente del Gobierno. Lo hizo en Galicia, una comunidad que sí es ejemplo para toda Europa en el proceso de inmunización a pesar de las dificultades que está teniendo con el reparto centralizado de los viales, lo que está representando un grave problema.

Los datos del informe de actividad de la gestión integral de la vacunación del Ministerio de Sanidad no ofrecen dudas: Galicia administró el 97,4% de las más de cinco millones de dosis recibidas y solo un 1,01% de la población diana tiene la pauta incompleta; es, junto a Asturias, la autonomía que arroja mejores datos. A casi seiscientos mil gallegos ya se le inoculó la dosis de refuerzo, casi tantos como en Madrid o la Comunidad Valenciana, que recibieron del Gobierno central el doble de viales y muy cerca de Cataluña a donde llegaron, por criterios poblacionales como en los dos casos anteriores, tres veces más. Una secuencia que se mantiene desde que hace cerca de un año empezó el proceso para inmunizar a la población. La Consellería de Sanidad habilitó un sistema extraordinario en el que apenas se almacenan las vacunas: a medida que van llegando se inoculan. Es el ejemplo al que aludía, ufano, Pedro Sánchez. Nuestra comunidad tiene un problema ante el incremento de casos y necesita que lleguen inyectables para los niños, ya que la incidencia acumulada en la franja de edad de los menores de once años está por encima de los 743 casos por cada 100.000 personas, una cifra que dispara la IA y provoca nuevos casos. Núñez Feijóo se quejaba amargamente este viernes por no poder disponer de más vacunas para inmunizar a todos los pequeños de 5 a 11 años en diciembre. Galicia tiene que conformarse con 60.000 dosis, claramente insuficientes para los más de 130.000 gallegos de esta edad que hay en nuestra comunidad. Una distorsión inadmisible que podía subsanarse si el Gobierno central redistribuyera las que sobran, y muchas veces caducan, a autonomías que saben hacer sus deberes. Si así lo hiciese, Pedro Sánchez podría seguir presumiendo ante Europa y nosotros estaríamos más seguros.