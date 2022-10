El PSdeG se recubre de optimismo

En política hay que saber diferenciar cuándo es la fiesta de un partido y cuándo un partido está de fiesta. La primera es una rutina autoimpuesta con temporalidad establecida que sirve como barómetro para comprobar aspectos importantes en todas las formaciones, como la temperatura de las emociones y el estado de las relaciones entre los dirigentes. En Galicia, es lo que le tocó ayer al PSdeG, que celebró su fiesta con ganas, buen ambiente y una unión inusitada en el partido de la rosa. Al líder Valentín González Formoso lo acompañaron en Oroso, junto a tres mil militantes, el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño; la ministra de Educación y actual portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría; el exsecretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, el exministro, exeurodiputado y ex número dos de Ferraz José Blanco y hasta el último candidato a la Presidencia del Gobierno gallego, Gonzalo Caballero. La única ausencia destacada fue la del tío de este último, el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, que no acostumbra a salir de su fortaleza sureña si no es por asuntos donde él es el protagonista. En la intención de sus organizadores, el éxito de esta Festa Socialista, que hacía seis años ya que no se conmemoraba, preludia la fiesta a la esperan entregarse los socialistas gallegos en la cita electoral de las municipales que tendrán lugar en el próximo mes de mayo. Auguran los buenos resultados en los comicios locales porque tradicionalmente, al menos en los últimos celebrados, les son favorables. El PSdeG tiene difícil aspirar a la Xunta –son ahora mismo la tercera fuerza parlamentaria–, pero en el nivel de gobierno más cercano al pueblo son el partido con las alcaldías más importantes de la comunidad y dirigen también tres de las cuatro diputaciones gallegas. Estos datos explican el optimismo mostrado por Formoso y, en general, por toda la militancia presente en el encuentro de Oroso, aunque no estaría de más que no olvidaran que el anterior secretario xeral ya arrasó en las municipales de 2019 y al año siguiente se la pegó contra Feijóo y Pontón en las autonómicas. Es decir, si a los socialistas gallegos les vale con el poder local, motivos parecen tener para estar tan contentos, pero si su objetivo último es San Caetano, aún se encuentran lejos de que su partido se vaya de fiesta. Ayer, en su día, el PSdeG derrochó optimismo. Un buen punto de partida para lo que viene.