El razonable enfado del ocio nocturno

de nuevo se hace realidad el proverbio chino que dice que “el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo”: los desmadres en Mallorca obligan al cierre del ocio nocturno en Pontevedra, a casi 1.300 kilómetros de distancia. Y no solo en la ciudad del Lérez. Gran parte de los pubs y discotecas de Galicia, clausurados desde hace más de un año, renuncian por ahora a abrir sus puertas, unos porque aún no ven rentabilidad y otros por prudencia ante el incremento de la incidencia del coronavirus entre los jóvenes. Las cifras, sí, son preocupantes y no invitan a la fiesta. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, la IA a catorce días es en Galicia del 63,8, la segunda más baja de España, solo por detrás de la que registra Castilla La Mancha. Pero en el sector de población entre 12 y 19 años alcanza ya los 198 casos por cada cien mil habitantes, y de 153 en el grupo de 20 a 29 primaveras. No se trata, ni mucho menos, de demonizar a un sector de la población. Pero lo que está sucediendo nos pone en situación y nos recuerda, justo ahora que empieza la alegría del verano y las vacaciones, que todavía es demasiado pronto para hablar de postpandemia. Y que las imprudencias de unos pocos –el aleteo– tienen importantes repercusiones, aunque éstas, por obra y gracia de la vacunación, sean ahora más preocupantes en lo económico que en lo sanitario. Es razonable el enfado y la desesperación de los hosteleros de los concellos más afectados por los brotes de junio. Y, sobre todo, de los dueños y trabajadores de discotecas y pubs que, muchos con las neveras llenas, han visto frenadas sus expectativas y aún no saben todavía qué es la desescalada. ¿Es justo? No. Porque también ellos han de ganarse el pan de cada día. ¿Es necesario? Probablemente, porque la evidencia científica certifica que son lugares de riesgo para el contagio. Llama la atención que algunos de los locales que participaron en la prueba piloto para la apertura del ocio nocturno renuncien ahora a retomar el negocio. Tienen, sin embargo, sus razones. El miedo, la primera. La rentabilidad, que las cuentas que todavía no salen, la segunda. Habrá que esperar para saber si la oliña de junio, otra vez por el famoso aleteo, tiene otros efectos no deseables en el turismo gallego. Pero lo que conviene ahora es pensar que imperará la sensatez colectiva, que las autoridades sanitarias harán su trabajo, que las fuerzas del orden no bajarán la guardia, que los propios hosteleros no serán permisivos con quienes se salten las normas... Y que la economía seguirá funcionando. Aunque no lo haga con tanta fiesta y la música más baja.