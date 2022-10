El Reino Unido, a superar la división

El alto precio de la energía y la falta de suministro de gas provocado por la guerra de Ucrania harán que este invierno baje la temperatura en buena parte de los hogares de la Unión Europea, que tirarán de mantas y ropa de abrigo con tal de no encender la calefacción y dejarse medio sueldo en el recibo. Aunque para frío –y además pagando una altísima factura–, el que están pasando en el Reino Unido desde que decidieron abandonar el refugio que les brindaba su pertenencia al club con capital en Bruselas. La vida fuera de la UE supuso para ellos un jarro de agua helada, con más burocracia, menos mano de obra, escasez de alimentos y caos en el transporte. En lo único que ganaron fue en inestabilidad, especialmente en el seno del Partido Conservador, que pese a su denominación no es capaz de mantener quieto a un sólo primer ministro en Downing Street. La dimisión de Liz Truss tras 45 días en el cargo aboca al país a una nueva mudanza en el número diez del famoso inmueble, la quinta en apenas siete años y todas ellas correspondientes a líderes tories. Cambios de inquilino en cascada iniciados en 2016 con el premier David Cameron, que se marchó después de que una mayoría respaldase en referéndum el brexit en contra del criterio del Gobierno, que Theresa May primero y Boris Johnson más tarde no fueron capaces de frenar brindando la calma y serenidad necesarias. Con el exalcalde de Londres, que comenzó negando la covid y terminó infectado –no sin antes celebrar fiestas en dependencias oficiales mientras prohibía a los ciudadanos salir de casa–, el descontrol parecía haber tocado fondo. Pero como dice el refrán, otros vendrán que bueno te harán, aunque ya quedó descartada su vuelta a primera línea. El principal contrincante que tenía enfrente es su antiguo titular de Economía Rishi Sunak, que ya obtuvo los avales necesarios, y parece tener vía libre para convertirse en el próximo premier. Un aspirante de peso, que estuvo a cargo de las finanzas del país en los momentos más duros de la pandemia y que asegura que “los desafíos que afrontamos son aún mayores”. Por fortuna, al estilo del Equipo A, dice contar con un plan para resolver los problemas, empezando por superar la división de un Reino Unido cada vez más roto. Más les valdrá a los británicos que, si gana, como decía Hannibal Smith, esos planes salgan bien.