El respeto a la huelga y a la no huelga

NADIE se IMAGINABA que podríamos vivir una pandemia como la que todavía seguimos sufriendo, y que se ha llevado por delante miles de vidas y otras tantas oportunidades. Muy pocos pensaban que en pleno siglo XXI seríamos testigos en Europa de una guerra con amenaza nuclear que se está cobrando la existencia de miles de personas inocentes, niños y ancianos que han quedado sepultados bajo los escombros responsabilidad de un loco que ha querido sumir al mundo en un despropósito lamentable. Putin nos tiene atados de pies y manos; y las sanciones económicas acarrean efectos rebote de los que no conseguimos librarnos. El encarecimiento de los combustibles, de la energía eléctrica... Aunque a unos más que a otros, a todos nos pasa factura; a todos nos hace más pobres. Pero, frente a lo fácil, tirar la toalla y plantarse a ver lo que pasa, creemos que es necesario no desesperar y seguir luchando. Animar una segunda parálisis de un país en menos de dos años es muy peligroso. Hemos de exigir responsabilidades, por supuesto; también que se ajusten los impuestos en la medida que ello no condicione la prestación de servicios fundamentales; pero como ciudadanos también debemos actuar con sensatez ante una adversidad que es común para todos. Los transportistas que crean conveniente secundar una huelga están en su pleno derecho de hacerlo; los hosteleros que así lo consideren, también; pero han de respetar a quienes no lo ven oportuno o quizás no pueden permitírselo. Que se enfrenten unos y otros por el hecho de participar en un parón en los tiempos que corren no es bueno para nadie. Eso, seguro.