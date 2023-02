El reto de hacer justicia también con el reparto del empleo

TRABAJO Sin duda quedan muchos pasos pendientes por dar cuando hablamos, en un sentido amplio, de justicia social. Y uno de esos pilares es el de la igualdad de oportunidades a la hora de intentar acceder al mercado laboral. No se trata solo de supervivencia en términos económicos, sino de poder desarrollarse como persona en un trabajo digno. Uno de los colectivos que afronta más dificultades para conseguir un puesto de trabajo es el de las personas con algún tipo de discapacidad. Durante el año pasado, según los datos ofrecidos por Cogami, el viento sopló de cola y las cifras de contratación mejoraron respecto a la más que complicada etapa de pandemia. Es cierto que el crecimiento del empleo respecto al ejercicio anterior, del cuatro por ciento en el conjunto de Galicia, no sirve para alcanzar las cotas precovid. Hablamos todavía de un 14 por ciento menos que en el año 2019, un porcentaje más que significativo. Sin duda los meses más duros de la pandemia fueron especialmente complicados para la búsqueda de empleo, y más aún en el colectivo de personas con discapacidad. Pero la evolución positiva de este año no solo invita al optimismo, sino que nos hace pensar que las cosas se están haciendo bien y la tendencia seguirá en el mismo sentido. Esto no quiere decir que no queden retos muy importantes, porque esa igualdad de oportunidades de la que hablábamos está muy lejos de concretarse en la vida real. Estamos hablando de que este grupo social duplica las tasas de paro generales, con un perfil mayoritario de varones de entre 41 y 55 años, con estudios únicamente primarios, como demandantes de empleo más habituales. Sigamos rompiendo barreras y borrando prejuicios, porque es una responsabilidad de todos, no solo de las empresas o administraciones que pueden generar ese puesto de trabajo.