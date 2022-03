El reto de la industrialización

SE VIENE DICIENDO DESDE HACE MUCHO que Santiago es una ciudad extremadamente dependiente del turismo y de un sector servicios que en momentos de crisis, como quedó demostrado durante los meses más duros de la pandemia, puede hacer tambalear la economía de la ciudad. De hecho, fueron necesarias importantes inyecciones de liquidez para tratar de salvar centenares de negocios que vieron su viabilidad en juego tras el primer parón general y las diferentes restricciones. Es por ello que también se viene diciendo desde hace tiempo, principalmente en el ámbito de la empresa, que la capital gallega debe apostar fuertemente por la industrialización, para no evitar tanta dependencia del terciario. Es uno de los grandes retos de Compostela, como subrayaba en una reciente entrevista concedida a este periódico el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, quien ve en el polígono de A Sionlla una oportunidad para alcanzar este objetivo. En este sentido, es una magnífica noticia la anunciada este fin de semana por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en relación a la ampliación del parque empresarial en cuatrocientos mil metros cuadrados; un terreno que servirá para seguir atrayendo compañías, creando puestos de trabajo y afianzando el proyecto de industrialización que Santiago tanto necesita. Por otro lado, no nos cansamos de incidir en la urgencia de unos accesos óptimos en A Costa Vella y A Sionlla, que garanticen unas buenas comunicaciones y que dejen atrás los atascos diarios que hoy en día sufren tantos usuarios de este recinto. No se crean que las empresas no reparan en esta deficiencia.

Beatriz Castro. Periodista