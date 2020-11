El reto de que nadie quede atrás

techo de gasto Con el rupturismo fuera de la Cámara, los tres partidos representados prometían una legislatura basada en el diálogo y en la búsqueda del consenso. Sin embargo, y pese a que el nivel de acuerdo en O Hórreo es muy superior al de otros hemiciclos, el principal elemento que guiará las políticas que se llevarán a cabo en 2021, los presupuestos, van a salir adelante con el único sí del PPdeG en un contexto de crisis sin precedentes. Así lo avanzó ayer la votación sobre el techo de gasto, paso previo a la elaboración de las cuentas, que pese a incorporar un aumento del 15 % –más de 1.500 millones– y alcanzar su cifra más alta de la historia, no fue suficiente para convencer a la oposición, que considera que no está a la altura. Los más de 11.600 millones, una cifra histórica, se quedan cortos a juicio de BNG y PSOE, que piden no poner límites y tirar de la capacidad de deuda y de establecer impuestos para subir la recaudación. Unos principios que chocan con el habitual libro de estilo de Feijóo, quien tiene muy en cuenta que cuando se pide prestado al final siempre hay que pagar con intereses y también que los bolsillos de los gallegos no están ahora para hachazos fiscales. El reto, sin duda, será conjugar la necesaria protección social para que nadie quede atrás, con no perder el norte con la chequera. Un equilibrio que los grupos parecen lejos de pactar.