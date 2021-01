El rey que queremos

se esperaba con expectación nunca vista el discurso navideño del rey, y Felipe VI aprobó con suficiencia: dijo que el respeto a las leyes y su acatamiento están por encima de cargos, por altos que sean, y de fidelidades familiares; y reafirmó su voluntad de liderar la renovación de la institución monárquica, claramente necesitada –decimos nosotros– de una inyección de transparencia y calidad democrática. Idéntica expectación rodeó al discurso regio en la Pascua Militar, ayer, en medio del ruido de misivas y manifiestos castrenses en los que se reclama a Felipe VI que actúe contra lo que trasnochados mandos, la mayoría retirados, califican como “Gobierno social-comunista” (sic) que alienta el separatismo. También en esta ocasión estuvo a la altura el monarca, en el fondo y en la forma. Nos parece trascendente su aval a la obediencia de las Fuerzas Armadas a la Carta Magna, un mensaje a esos navegantes dispuestos a embarcarse en aventurerismos –sin pelos en la lengua, la ministra de Defensa, Margarita Robles, los definió de “delirios golpistas”– que no tienen cabida en la España de este convulso siglo XXI. Felipe VI hizo exactamente lo que se espera de un rey constitucional y constitucionalista: marcó con prudencia e indiscutible claridad, ante la cúpula de los tres ejércitos, las líneas rojas que en ningún caso puede saltarse el estamento militar. Entendemos que con sus discursos en Navidad y en Reyes el monarca da carpetazo al annus horribilis de la Corona –los inaceptables escándalos de Juan Carlos I no solo emborronan su legado histórico, ejemplar en momentos trascendentales, sino que le hacen mucho daño a la institución– y abre la puerta a una renovación para modernizarla y reconectarla con lo que pide y necesita la sociedad española. Un sondeo de Sigma Dos para El Mundo, publicado ayer, refleja que está dando frutos el esfuerzo de la Casa Real por reconducir la peligrosa deriva en que se ha visto atrapada estos últimos meses, y que ha aumentado veinte puntos la distancia de los ciudadanos favorables a la monarquía sobre los partidarios de una república, pese a todo lo que ha salido a la luz sobre el rey emérito. Quienes defendemos el rol de la Corona como aglutinadora imprescindible de los valores democráticos y de la convivencia entre los españoles, aplaudimos los esfuerzos sinceros de Felipe VI por estar a la altura de los retos que marcarán no solo el futuro de la monarquía, sino también el de España. El rey que queremos ha escogido el camino correcto.