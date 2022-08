El riesgo de perder de vista las casas en ruinas

mAYOR CONTROL Todas las ciudades mantienen, lamentablemente, un parque de viviendas en muy mal estado que en la práctica acaban por constituir un riesgo evidente, al margen de consideraciones estéticas o urbanísticas. En el caso de Santiago esto también sucede, aunque para ser justos, en la capital gallega siempre se ha mantenido un control férreo sobre esta situación. De hecho, tiene el que probablemente es el casco histórico Patrimonio de la Humanidad en mejor estado. Pero que las excepciones confirmen la regla no le quita importancia a los casos en que este control no es todo lo estricto que debería. La vivienda en ruinas que lleva mucho tiempo esperando su demolición, en pleno centro compostelano, es un caso evidente. La pasada semana, y tras meses sin noticias de ese derribo controlado, se vino abajo uno de los muros y parte del tejado. No pasó nada, pero los cascotes quedaron a centímetros de la acera. El peligro para los vecinos que circulan por allí fue evidente, y por mucho que estemos en pleno mes de agosto no deberíamos descuidar este tipo de problemas que puede causar males mayores. Los bomberos ya pasaron por la zona esta semana, y es de esperar que, con urgencia, se tomen medidas para evitar que la otra mitad del inmueble, en pésimo estado, se venga abajo sin supervisión. Hay que mantener un control permanente sobre este tipo de construcciones, ya no solo por ese peligro, sino por mejorar la estética de una ciudad que no se merece esos lunares negros en sitios tan señalados. Esperemos que las medidas sean inmediatas.