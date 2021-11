El rostro amable del BNG

LA XVII ASAMBLEA del BNG certificó ayer en el Coliseum de A Coruña el momento dulce que vive el nacionalismo gallego con Ana Pontón al frente, la líder que ha conseguido cohesionar la formación, llevarla a los mejores resultados de su historia en cuanto a representación parlamentaria (19 diputados en O Hórreo) y desterrar a Xosé Manuel Beiras del imaginario colectivo como el único gran icono en la historia del logo blanquiazul. Pero el mérito y la ambición de la “rapaza de aldea” criada en Chorén (Sarria) y el equipo que la acompaña van mucho más allá: quieren gobernar Galicia. Y para ello están dispuestos a modelar el discurso más duro del nacionalismo, relegar las proclamas independentistas a los congresos de la UPG, formación en la que milita Pontón, y dibujar un BNG más amable, con un discurso que le permita ensanchar su base social y soñar con sentar a una mujer nacionalista en el puesto de mando de la Xunta. Quieren, en fin, un nuevo Bloque que ya está en marcha. Habrá que ver si los viejos halcones que sobreviven en el ala más radical de la formación lo permiten, si la alfombra de rosas por la que caminó Pontón en el Coliseum no se pone mustia antes de tiempo por las ansias soberanistas que –no hay que olvidarlo– están en el ideario del Bloque. La base social por la que clama la líder no la conseguirá el nacionalismo gallego de la mano de Otegi ni de aquellos que defienden la sedición de Cataluña. Galicia no es independentista. Y si de verdad el nuevo BNG quiere crecer no tendrá más remedio que suavizar esa parte de su discurso y, en fin, hacer más guiños al galleguismo que al soberanismo. La Xeración Pontón, reforzada en la XVII asamblea y al mando ahora del BNG, parece tenerlo claro. De eso iba el periodo de reflexión que la portavoz nacional abrió y cerró antes del encuentro con la militancia en A Coruña. Con el PSdeG desactivado ahora en el Parlamento –habrá que ver cómo salva ese escollo el nuevo líder, Valentín González Formoso–, Pontón Mondelo tiene más posibilidades todavía de afianzarse como jefa de la oposición y ser el rostro más visible en la alternativa a Alberto Núñez Feijóo. Pero para las elecciones autonómicas quedan todavía tres años, en los que el Bloque habrá de demostrar que por encima de ideologías que no comparten la mayoría de los ciudadanos –esos a los que quiere conquistar– prima la defensa de los intereses de Galicia desde el respeto al marco constitucional. Pontón ha dado muestras de que está dispuesta a hacerlo. Su sueño de presidir la Xunta es legítimo. Que lo consiga... ese es otro cantar.