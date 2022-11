El timo de la AP-9 continúa en 2023

subida Por los precios de la principal autopista de Galicia, la AP-9, bien podría pensarse que es una de las más importantes de Europa. Una simple verificación del estado de su asfalto y de su número de kilómetros es suficiente para concluir que no es así. Su mantenimiento deja mucho que desear –por el precio que cobran en cualquiera de sus recorridos es absolutamente inaceptable los imperfectos de los que hace gala– y ni siquiera en la mayor de sus distancias se justifican unos peajes que ni en la mayor de las rutas americanas sería posible. Es una autopista excesivamente cara y por encima piensan subir sus peajes a partir del próximo 1 de enero en un nueve o diez por ciento. Está claro que de los que explotan este negocio no se puede esperar otra cosa que no sea ganar más y más dinero cada año, pero que las autoridades se lo permitan es algo insólito. Cuando la construcción de esta infraestructura de alta capacidad está más que “requetepagada” (por utilizar una expresión de la nacionalista Ana Pontón) y día a día no hace más que aumentar sus beneficios, no es de recibo esta gigantesca subida en tiempos, además, de crisis económica y de incertidumbre sobre el futuro. Los políticos, como es habitual, se echan unos a otros la culpa, sumidos en unas estrategias partidistas que no aseguran una solución. Y, mientras, los usuarios a preparar los bolsillos. Lo de siempre.