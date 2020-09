El Valedor vale la pena en Galicia

memoria. Si alguien tenía alguna duda sobre la necesidad y la importancia para Galicia de la institución del Valedor do Pobo, ayer tuvo la oportunidad de cargarse de razones para defender su utilidad. Una por cada una de las 6.250 quejas registradas en 2019, según el último informe que fue entregado al Presidente del Parlamento do Hórreo, y que abarcan desde asuntos relacionados con la Política Social y las Infraestructuras hasta la Educación, la Igualdad o la Discapacidad. Son un 70 % menos que el año anterior debido al aumento de denuncias colectivas en lugar de individuales. Una caída en número pero no en importancia, porque acudir al amparo de esta figura da resultados. Así lo explicó María Dolores Fernández Galiño en su comparecencia de prensa, recordando la cantidad de temas en los que la sola apertura de expediente por parte del Alto Comisionado hacen que la administración corrija de inmediato el motivo de la protesta. Como ejemplo puso las relativas a las listas de espera en la sanidad o en los desahucios, que fueron resueltas en un 40-50 % de los casos. Un porcentaje nada despreciable. Todo, sin menoscabo de la puesta en marcha de un decálogo en el que el feminismo y la lucha por la igualdad juegan un papel “transversal”, sin olvidar la labor contra los episodios de acoso laboral. Un buen trabajo que demuestra que el Valedor vale la pena.