El valor de los puntos, las comas y los números

Matemáticas, Lengua, Literatura, Historia o Filosofía son disciplinas muy distintas entre sí, tanto en su contenido como en la forma de abordarlas, aunque hay al menos tres elementos que presentan en común. Uno de ellos, aunque quizás la ministra de Educación, Pilar Alegría, no esté de acuerdo, es que su comprensión y conocimiento son una herramienta básica para fomentar en el estudiante una idea del universo y de la sociedad en la que vive, estimulando su espíritu crítico y capacidad de hacer análisis sin caer en la trampa del pensamiento único. Otra característica compartida es que cuanto mayor sea el dominio que se posee sobre dichas materias, más posibilidades tendrán los niños de hoy de encontrar un buen puesto de trabajo mañana. Y la tercera es que por mucho que diste una ecuación de segundo grado de un poema de Antonio Machado o del Tratado de Versalles, la precisión siempre es clave. No es lo mismo ocho que ochenta, como tampoco es igual superar una prueba con un 7 que con un 9, aunque en ambos pudiese hablarse de notable. La brillantez o el esfuerzo que puso el examinado en cuestión sobre el papel no queda reflejado de idéntico modo con una fórmula que con otra. Por eso, el mantenimiento de las notas numéricas en la etapa obligatoria de primaria y secundaria por el que optará Galicia no es un tema menor, tal como constató el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su comparecencia para presentar los currículos educativos de la comunidad con intención de adaptarlos a la Lomloe, la nueva ley que comenzará a aplicarse el próximo curso, ante la que, a la vez, intentará reforzar las “competencias clave” de cada etapa para preservar de intereses políticos o partidistas un modelo autonómico que funciona. Un signo de puntuación puede cambiar el rumbo del mundo, como ilustra la anécdota atribuida a Carlos V, a quien en una ocasión le pasaron para firmar una sentencia que decía: “Perdón imposible, que cumpla su condena”. El emperador se sintió magnánimo y antes de rubricarla cambió la coma de sitio y también la suerte del reo: “Perdón, imposible que cumpla su condena”. La diferencia es sideral, como el futuro en el marcado laboral que le espera al escolar bien formado del que no lo está. Los puntos, las tildes o las cifras, aunque al Gobierno le de igual, tienen y dan valor.