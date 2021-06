El verano de la capital gallega apunta alto

REFLOTE Queda mucho que remar, sin duda, y siempre nos encontraremos con el agorero que ve un problema para cada solución. Desde luego no se trata de viajar al mundo de Yupi y asumir que ya hemos superado la crisis pandémica, la económica y la institucional. Pero los brotes verdes cada vez son más evidentes. Al margen de las estadísticas, que también las hay y ya no son tan negras, un paseo por la capital gallega empieza a levantar el ánimo. Llevamos bastantes días batiendo récords consecutivos en las cifras de peregrinos, y el turisteo ya se deja ver por las rúas empedradas. Las reservas para los hoteles, en los meses de agosto y septiembre, son más que decentes, aunque no se correspondan con las de un Año Santo, obviamente. Y la noticia de que la capital gallega contará con catorce rutas directas internacionales durante los meses centrales del verano viene a sumar un apoyo fundamental en esta ecuación de optimismo controlado. Lavacolla estuvo muchos meses con estadísticas deprimentes. Incluso perdió, de manera insólita, su posición hegemónica en Galicia. Pero la etapa estival se presenta más que positiva. Esos enlaces deberían atraer a Compostela a miles de visitantes, con carné de vacunación en la mano. Por supuesto que los sectores más implicados con el turismo tienen todavía motivos para quejarse o para dejar patente cierto pesimismo. Se dice que el poder adquisitivo de los peregrinos y los turistas que llegan no es tan alto como en otras ocasiones. Pero no deberíamos perder la perspectiva de dónde venimos. De cero a cien no se puede ir en dos días. Se trata de acelerar paulatinamente sin vueltas atrás, y eso es lo que ya está pasando. La pandemia está doblando las rodillas, y tenemos las condiciones óptimas para que el resurgir sea potente. Algo tendremos que poner de nuestra parte. Aunque sea solo optimismo... Beatriz Castro. Periodista