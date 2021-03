El virus también asfixia al mercado laboral

los estragos de la pandemia caen como chuzos de punta sobre la economía española y, ¡ay!, la noquean. En otro martes negro, nos desayunamos con tres noticias de esas que provocan indigestión aguda: la primera, que España vuelve a las andadas y rompe el techo de los cuatro millones de parados, por vez primera desde 2016; la segunda, que el avance de la afiliación a la Seguridad Social es el más débil de los ocho años últimos; la tercera, que los salarios sufren su mayor caída en medio siglo. Mientras el COVID retrocede en casi toda España y la vacunación coge ritmo –aunque Sanidad insiste en no confiarse, y hace bien–, las restricciones para contener al virus y amortiguar su impacto en el tejido productivo siguen poniendo palos en las ruedas de la economía y sembrando de minas el territorio de la recuperación. Con la hostelería y el turismo asomados al abismo del crac, con las ventas de automóviles hundidas y, sobre todo, con España a la cola en ejecución de los fondos estructurales europeos, lo que tenemos delante es un camino oscurecido por las incertidumbres. Hace tiempo que los analistas más perspicaces avisan de la singularidad de una crisis que es sanitaria, pero que tiene a los sectores productivos atados de pies y manos. La conclusión es palmaria: la economía despegará únicamente cuando queden desactivadas todas las restricciones, y para que eso ocurra los gobiernos tienen que llegar lo antes posible al escenario de la inmunidad de rebaño, a través de la vacunación masiva en todo el planeta. Siendo la salud la prioridad innegociable, pecaríamos de irresponsables si no advirtiésemos de que en cada vez más sectores cada vez más empresas muestran signos evidentes de agotamiento, tras este año durísimo en el pozo de la pandemia. No es un buen síntoma que el mercado laboral necesite más la respiración asistida de los ERTE, cuando debería ser al revés, y que hayamos cerrado febrero con más de novecientos mil empleados acogidos a este salvador mecanismo de ayudas públicas. Tampoco favorecen el optimismo las previsiones, malas, sobre lo que mostrará la radiografía de la EPA del primer trimestre de 2021. Todos los datos apuntan en la misma dirección: las ayudas no son suficientes para contener el desplome de demasiados pilares de la economía. Que Galicia sea una de las tres comunidades en las que baja el paro con respecto a enero, y que aquí haya menos desempleados que cuando irrumpió el coronavirus para dinamitar la normalidad, son apenas escasos brotes verdes en la inmensidad del desierto. Esa es la realidad que nos toca gestionar.