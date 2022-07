Elegantes sandwiches versus bocatas de chorizo

en muchos países con fama de gozar de una calidad de vida muy superior a la de España, aunque es mentira, millones de trabajadores, incluso los más adinerados, comen en la calle. En la puñetera calle, para ser más exactos. Tanto en Londres como en Nueva York, París, Ámsterdam o Copenhague, por poner solo unos pocos ejemplos, es muy habitual ver a infinidad de ejecutivos de la city, brokers y altos funcionarios tomándose un sandwich en cualquier parque antes de volver al tajo, costumbre que comparten con los currelas del andamio y con los empleados de rentas mucho más bajas. Aquí, en España, los ministerios y toda la pesca administrativa suelen contar con cómodos y baratísimos comedores subvencionados, por lo que tomar el bocata en la calle es algo más propio de los currantes con menor poder adquisitivo que desean ahorrar unos eurillos si no disponen de tiempo para ir a sus casas a comer un plato de o lentejas. Por eso, porque en España solo unos pocos comen a pie del andamio, aún resulta chocante la imagen que ofrecen ciertos peregrinos cuando llegan a Santiago. Se sientan en el Obradoiro, sacan de la mochila sus tarteras y celebran la culminación de su aventura moviendo el incisivo con vistas a la Catedral. ¿Da eso buena imagen a la ciudad? No todo el mundo opina lo mismo y hay quienes defienden con ardor que el Obradoiro no es el sitio más apropiado para hacer picnics, pero quizá si estuviésemos en Londres o Nueva York veríamos las cosas diferentes. Allí, eso sí, suelen tomar sandwiches de pavo y lechuga, que son más elegantes que el españolísimo bocata de chorizo.