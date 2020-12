Emergencia climática: ni un minuto que perder

“el proceso EN TODO EL NOROESTE será tan drástico que su vegetación y agricultura se pueden terminar pareciendo más al sudeste peninsular que a la imagen histórica de bosques mixtos caducifolios y prados que vienen a la cabeza al pensar en estos territorios”. En uno de los últimos informes del Observatorio de Sostenibilidad se describen así los efectos que tendrá en Galicia la subida de la temperatura que se prevé para antes del año 2050, en torno a los dos grados centígrados. Si no se pone remedio, aquí veremos más marrón que verde, las lluvias serán más escasas y torrenciales, y los incendios todavía más devastadores. En realidad, las consecuencias del cambio climático las hemos empezado a notar ya, pero todavía pueden ser peores. Según un estudio de la organización Climate Central, en el temido 2050, a consecuencia de la subida del nivel del mar, podrían quedar bajo el agua parte de la Illa de Arousa, las dunas de Corrubedo o el Castro de Baroña. Y O Grove pasaría a ser una isla. Habrá a quien estas predicciones le parezcan alarmistas, pero es lo que puede suceder si el mundo no reduce drásticamente las emisiones de C02 y otros gases contaminantes. A consecuencia de la pandemia del coronavirus, la lucha contra el cambio climático quedó relegada a un segundo plano. Pero ningún país se puede permitir demorar mucho más este combate global. La emergencia por la supervivencia del planeta es un hecho. De ahí la trascendencia del acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea para reducir un 55 % las emisiones de C02 en 2050, respecto a 1990. O de que China, ahora sí, se comprometa a bajar las suyas más de un 65 % respecto a 2005 y a alcanzar la neutralidad de carbono antes de 2060. O de que Estados Unidos regrese de la mano de Joe Biden al Acuerdo de París, que es lo que se espera tras la nefasta política medioambiental de la administración Trump. Ahora bien, como en tantas otras cosas de la vida, de nada valdrán las promesas si no se traducen en hechos. Y es cierto que los objetivos marcados para la década de los cincuenta son ambiciosos para contener el drama, pero de nada valdrán si antes no se alcanzan los del corto plazo. El papel de las administraciones es clave, fundamental, para proteger el Planeta de los daños causados por el hombre. De la política depende frenar la contaminación y ofrecer alternativas industriales limpias. Pero también aquí la responsabilidad individual es crucial. Y cada gesto cuenta. Hagamos caso –en esto sí– al primer ministro británico, Boris Johson: el “desarrollo verde” no es una ocurrencia de “eco-frikis”, sino una oportunidad económica. Y, al fin, un arma de supervivencia terráquea.