Empecemos mejor por los canapés

NADA hay que objetar, todo lo contrario, a que Santiago empiece a entrar de lleno es ese mundo que denominamos ciudades inteligentes, que se caracterizan por su gran desarrollo tecnológico y por ofrecer a los vecinos un sinfín de aplicaciones dirigidas a mejorar su calidad de vida. Entre los proyectos ya aprobados figura, por ejemplo, la puesta en marcha de casi medio centenar de cámaras inteligentes que vigilarán todo lo ocurra en el casco histórico a nivel de tráfico y de aglomeración de personas, todo ello con el fin de detectar no solo la entrada de vehículos no autorizados o de camiones con un tonelaje superior al permitido, sino también regular el acceso de turistas para evitar que saturen ciertas zonas durante la temporada alta. Todo eso, decimos, está muy bien, pero parece como si en Santiago nos hubiésemos empeñado, a nivel de movilidad, en construir la casa por el tejado o en comer el postre antes de ver siquiera los entrantes encima de la mesa. Y por eso hablamos casi a diario de grandes planes tecnológicos, de cámaras informatizadas y de semáforos inteligentes cuando lo que de verdad necesita la ciudad es contar, en el campo de la movilidad urbana, con una nueva flota de autobuses modernos, con marquesinas que cubran de la lluvia, con paneles que informen con claridad a los usuarios del trayecto de los vehículos y del tiempo que tardarán en hacerlo, con paradas mejor distribuidas y, sobre todo, con nuevas líneas o más reforzadas que permitan a los trabajadores de los polígonos industriales, entre otras zonas, no depender del vehículo privado. Todos esos temas siguen pendientes de resolver pese a que son los que deberían tener una prioridad absoluta, y lo preocupante es que los meses siguen pasando y todo sigue igual. ¿Cámaras inteligentes? Lo dicho, mejor que sirvan antes los canapés.

BEATRIZ CASTRO/Periodista