Empieza mal... y puede acabar peor

conferencia de presidentes. O mucho cambia el clima de aquí al viernes, o la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez puede terminar en tormenta en pleno mes de julio. La cita, que se va a celebrar en Salamanca, ya nació torcida, en medio de fuertes críticas de varios mandatarios autonómicos, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, debido a su falta de agenda. “No cumple el reglamento”, se quejan, pues ni hay orden del día pactado, ni se esperan reuniones preparatorias ni circula documentación por adelantado ni propuestas de resolución o acuerdo. De hecho, el titular de la Xunta rebaja la cumbre a un simple “encuentro informal”, mientras que la madrileña Díaz Ayuso ya avisa que no cuenten con ella más veces si no se organiza el cónclave como es debido. Y para colmo, las dudas del lehendakari Urkullu y sobre todo el plante de Pere Aragonès aumentan la tensión ya que muchos no entienden, y con razón, como el representante de ERC, socio estratégico del Gobierno en el Congreso, sólo se aviene a atender a Moncloa cuando toca hablar del qué hay de lo mío, pero dan la espantada siempre que se ponen sobre la mesa asuntos en común. Una humillación al Ejecutivo, pero sobre todo al resto de los españoles, que sí son solidarios con Cataluña cuando es necesario. La Conferencia empieza mal. Pero ojo, si no se endereza, puede acabar aún peor.