Empieza un curso político con mucha miga en Santiago

mucho por hacer Con septiembre ya más que arrancado se da comienzo a un curso político que promete ser entretenido en la capital gallega. Las elecciones municipales en el horizonte, a menos de nueve meses, condicionan cualquier tipo de actuación o declaración pública. Todo serán problemas para la oposición y proyectos de alto standing para quienes gobiernan. El término medio real es que se han producido avances, seguramente muy condicionados por la pandemia, pero menos de los previstos. Sobre todo, el hándicap es que muchos ciudadanos de a pie no perciben mejoras en asuntos tan trascedentes, y pendientes desde hace mucho, como la limpieza viaria o el transporte público. Los buses urbanos dan pena, por su aspecto desvencijado. Quizá va siendo hora de estrenar por fin vehículos más ecológicos y ajustados en tamaño a la difícil configuración urbana de Santiago. Coger un bus en Compostela sigue siendo sinónimo de sufrir, o de realizar un recorrido turístico por medio municipio antes de llegar a destino. Con la limpieza las cosas no pintan mucho mejor, con carencias evidentes. Criticaba ayer el BNG el parón en la inversión municipal. Es cierto que se han acometido obras importantes y se ha mejorado la insostenible situación de baches permanentes que sufrimos en la anterior legislatura. Pero queda el arreón, que sin duda se producirá a pocos meses de que pasemos por las urnas. La paradoja es que, en muchos casos, la lentitud es por su propia burocracia, la gestión de la cosa pública que todo lo ralentiza. No solo nos afecta a los ciudadanos.