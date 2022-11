En buenas manos frente a los virus

sanidad. La irrupción del covid se convirtió hace dos años en un tremendo problema que obligó a la población a someterse a medidas drásticas para contener su expansión. El aislamiento, las mascarillas y el distanciamiento social ayudaron en buena medida a controlar los daños, que aún así fueron severos, pero ahora que el coronavirus dio un paso atrás con la llegada de las vacunas, ese celo en la protección también genera perturbaciones. Tanto adultos como niños dejaron durante esta larga temporada de estar expuestos a infecciones estacionales como la gripe o el virus respiratorio sincitial, lo que nos hace ahora más vulnerables. Afortunadamente, los médicos son conscientes y están preparados. “Tomaremos las medidas adecuadas”, confirmó a este periódico un especialista de primer nivel como el doctor Federico Martinón, pediatra, mostrando además la firme intención de los profesionales de que la atención a los más pequeños sea de excelente calidad. Gracias a la ciencia SARS CoV-2 no está ya en su fase más dañina, pero las enfermedades no van a desaparecer y aunque no guste seguiremos necesitando antídotos, medicinas y hospitales. Pasar por baches de salud es algo inevitable en un momento u otro. Pero ya que tiene que ser así es bueno tener un mensaje de tranquilidad y saber que pase lo que pase, estamos en buenas manos.