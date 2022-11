En busca de las leyes perdidas

ALTERNATIVA Alberto Núñez Feijóo cambió Galicia por Madrid con un único objetivo: poder cambiar el colchón de Pedro Sánchez por el suyo en la residencia presidencial de La Moncloa. Este particular trueque doméstico –que no es más que una metáfora cuya originalidad la patentó el mandatario socialista cuando sustituyó a Mariano Rajoy– está hoy más cerca de poder cumplirse que hace unos meses. A Feijóo, más asentado que en sus primeros días en la capital de España, se le ve más suelto que nunca como jefe de la oposición y, además, consiguió morder un hueso del Ejecutivo de Sánchez que ya no soltará de aquí a la fecha de las elecciones. El candidato popular atacó con fuerza la fallida ley del ‘Solo sí es sí’, el mayor fiasco del gobierno de coalición, y será un bocado que le permitirá al Partido Popular subir en las encuestas y acercarse a la Presidencia del Ejecutivo, al tiempo que mermará las posibilidades de socialistas y morados de continuar en el poder. Feijóo sabe que en estos momentos le conviene basar toda su apuesta en el color de los fracasos jurídicos del gobierno, pues a la referida ley que salió del ministerio de Irene Montero hay que sumarle la preocupación que dejó en los españoles la desaparición del delito de sedición del Código Penal. El presidente y sus socios están tocados y el ex de la Xunta sólo tiene que seguir agitando el árbol... judicial.