En clave de Gobierno pero pensando en el partido

HAY QUE RECONOCER la oportunidad del momento para reestructurar un gobierno que se estaba hundiendo y que enviaba señales evidentes de agotamiento ante un momento de capital importancia. Este martes los ministros de Economía y Finanzas de la UE prevén aprobar los primeros doce planes de recuperación, entre ellos el de España, con lo que recibirán luz verde las primeras ayudas a fondo perdido: a nuestro país le corresponden casi diez mil millones. Un gobierno contra las cuerdas, como era el remodelado este sábado, no podría pilotar una más que necesaria recuperación. Los enfrentamientos internos lo impedían. De esa tarea se ocupará un equipo económico, liderado por Nadia Calviño, que gana atribuciones, en un claro mensaje del triunfo de la ortodoxia a Bruselas, en clave externa, y a los socios de coalición, en plan doméstico. La UE marcó unas líneas rojas, flexibles pero rojas, y se van a cumplir a rajatabla aunque ello suponga nuevos berrinches en Podemos. El nuevo ejecutivo tiene por delante un verano con menos actividad política que le permitirá tomar tierra y acelerar con el objetivo de reforzar la imagen que quiso lanzar el presidente: estamos en proceso de recuperación tras la pandemia, se apuesta por gente de la cantera socialista (el experimento de los independientes de prestigio no funcionó), se renueva con más mujeres, más jóvenes y experiencia municipalista, y se contagia el optimismo innato de Sánchez. Habría que añadir, también, el giro hacia el corredor mediterráneo con un mayor poder para el PSC; es decir, buena parte de los fondos se gestionarán en zonas donde el PSOE espera arrancar más votos. Pero quizás la principal seña de identidad de esta revolución, más allá del Consejo de Ministros, sea la ratificación de que el líder socialista acapara más poder y que no tiene piedad con sus colaboradores; es implacable y no duda. Sánchez es presidente gracias al trabajo de personas como Carmen Calvo, José Luis Ábalos o Iván Redondo y a todos ellos fulminó de una forma que nadie en la calle Ferraz se esperaba. Los cambios en el gobierno, por tanto, hay que interpretarlos también en clave de partido y es evidente, véase el origen de las tres alcaldesas ascendidas a ministras, que el secretario general está dispuesto a laminar a los barones que tanto le incomodan con sus demandas y sobre todo con las críticas a decisiones como la concesión de los indultos. Solo el tiempo dirá si, tanto en la acción de gobierno como en el futuro del PSOE, acertó Pedro Sánchez. Si se equivoca, la factura la pagaremos todos los españoles; y, no debe olvidar, que también todos los socialistas que le auparon al poder.