En la trampa de la bolsa o la vida

cuando pablo casado alerta de que “es un atropello legal” el estado de alarma diseñado por Pedro Sánchez, que lo sacó adelante ayer en el Congreso con suficiencia, ¿está haciendo política partidista pura y dura, o nos pone delante del delicado escenario de la pérdida de libertades a cambio de una seguridad incierta y discutible? Es un debate poliédrico, con muchas variables a tener en cuenta, pero necesario. Lo están abordando ya politólogos, historiadores y sociólogos, y haríamos bien en valorar sus argumentos. Los de Yuval Harari, por ejemplo. El polémico autor de Sapiens y de Homo Deus pronostica que “superaremos la pandemia, pero corremos el peligro de despertar a un mundo diferente”. Y dice más el filósofo israelí: “El covid puede originar el peor sistema totalitario que haya existido”. ¿Exagera Harari, agita el árbol del catastrofismo apocalíptico? No lo parece cuando estamos inmersos en un sonrojante sálvese quien pueda planetario, en el que la colaboración entre países brilla por su ausencia, con los más ricos tratando de acaparar test, ropa de protección, respiradores y vacunas. Falta confianza internacional –también nacional, a la vista está– y sobra mimetismo en la adopción de restricciones que ponen en riesgo libertades democráticas irrenunciables con la ¿disculpa? de la protección de la salud pública, igualmente irrenunciable. Quede claro que combatir la propagación del covid con todos los medios legales a nuestro alcance es una obligación que a todos concierne: gobernantes, legisladores, líderes sociales y, uno por uno, ciudadanos. (Mal)vivimos tiempos de crisis, quizás la más devastadora del último siglo en lo social y en lo económico, y lo que necesita el planeta es que todos tiremos del mismo carro para hacer frente a la pandemia con decisión, sentido común, medidas proporcionadas y respeto a los valores del sistema democrático. Es desde esta higiénica perspectiva desde la que se entienden el malestar palmario del PP y su abstención crítica para no poner en riesgo las garantías sanitarias ni tampoco avalar lo que su líder califica de atropello legal. Somos conscientes de que el escenario de España es muy preocupante –lo es el de media Europa, el de Rusia, el de Estados Unidos, el de Brasil...– e intuimos que escoger entre la bolsa o la vida es una disyuntiva tramposa, porque necesitamos ambas y ambas se retroalimentan. Por eso, abogamos por ser más cuidadosos y no poner en riesgo libertades fundamentales al amparo del mantra de la seguridad. Sin falsos profetas ni autoritarismos ni odios ni crispación.