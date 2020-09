En Marea: el último, que apague la luz

CON LA PENA JUSTA Y SIN GLORIA, por descontado, cincuenta y dos irreductibles, ni uno más ni uno menos, decidieron el pasado domingo en Teo, la tierra prometida del rupturismo a la gallega, comenzar a preparar los funerales por En Marea, el partido que llegó a contar con más de tres mil afiliados y seis diputados en el Congreso –entre ellos, la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en cuyo revólver luce las muescas de los cadáveres políticos de Xosé Manuel Beiras y Luís Villares–, además de liderar la oposición parlamentaria a Feijóo durante la pasada legislatura. Apuntamos en esta página editorial, el domingo pasado, que la gestión de un capital social impresionante –movilizado por el magnetismo de un Beiras al que los dirigentes mareantes convirtieron en jarrón chino, en un abrir y cerrar de ojos– fue errática desde el minuto uno, que el minifundismo carcomió el proyecto y que intentar salvar la herencia de las mareas huele, a estas alturas de la película (de terror), a voluntarismo tan bien intencionado cuan falto de recorrido. Cometió más pecados En Marea, por supuesto, y no fue el menor su sonrojante sometimiento en el Congreso a las directrices impuestas con mano de hierro por Pablo Iglesias y su guardia pretoriana podemita. La noche de los retrovisores rotos y, sobre todo, los posteriores dislates de la parlamentaria Paula Q., consentidos cuando no alentados por los críticos con el portavoz Villares, causaron espanto en la opinión pública y desalentaron a las bases del rupturismo. A mayores, el trabajo institucional quedó opacado por las trifulcas y el desgobierno palmario en los tres grandes concellos coruñeses –lo de Santiago y Ferrol fue de traca– lo castigaron con contundencia inapelable las urnas. La campaña de acoso y derribo contra el debilitado portavoz en el Pazo do Hórreo puso la guinda a la crónica de una muerte anunciada; más exactamente, de un suicidio político ejecutado con contumacia. Pancho Casal, derradeiro presidenciable de la marca y productor de cine –ahí tiene un House of Cards que ofrecerle a Sánchez Izquierdo para las noches de TVG–, acaba de resumir con lucidez y sin paños calientes la desfeita: “Creo que non existe un antecedente, xa non digo en España, senón en todo o mundo, dunha forza que en catro anos pase de ser líder da oposición á irrelevancia”. Después de esto, el último en salir, que apague la luz. Descanse en paz En Marea, el proyecto que ayudó a Feijóo a destrozar su techo para disfrutar de una mayoría absolutísima.