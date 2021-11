En Santiago toca jugar en equipo

financiación. Si hay una cosa que está clara sobre la reforma del sistema de financiación autonómica es que no va a dejar contentas a todas las comunidades. No se trata de que la negociación deje vencedores y vencidos, pero es evidente que unos saldrán más beneficiados que otros. Galicia, con 2,7 millones de habitantes y un 5 % de peso en el PIB nacional no es de los territorios que tienen más peso en el tira y afloja. Sin embargo, consciente de que la unión hace la fuerza, Alberto Núñez Feijóo lleva meses trabajando con otros presidentes de CCAA con circunstancias parecidas para tejer una gran alianza que representa nada menos que al 65 % de la superficie de España. Sobre el papel, a todos ellos les interesa que en el reparto de la tarta con el que financiar de manera suficiente las competencias que tienen transferidas, entre ellas la sanidad o la educación, tengan mayor importancia factores como la dispersión o el envejecimiento, que elevan el coste de los servicios. La tarea no será sencilla, pues enfrente estarán Madrid, Andalucía, Valencia o Cataluña, cuya estrategia en la mesa pasará por imponer otros criterios. Sin embargo, si los ocho mandatarios que se reunirán este martes fijan una postura común y firman un documento, se anotarán un tanto. Y empezar con gol a favor siempre es importante en una final. En Santiago, más que nunca toca jugar en equipo.