Encadenando lunes al sol en Galicia

“SEN INDUSTRIA NON HAI FUTURO” fue un grito que resonó en Galicia, sobre todo en las comarcas de Vigo y Ferrol cuando el fantasma de la reindustrialización abrió sus fauces y envió los lunes al sol a miles de trabajadores. En el año 2001 ese lamento volvió a oírse por las calles de la ciudad olívica justo cuando Fernando León de Aranoa rodaba aquella magnífica película en la que con Javier Bardem y Luis Tosar se retrataba la vida de los parados de astilleros en quiebra. Eran entonces los trabajadores del Grupo Álvarez quienes gritaban en defensa de sus puestos de trabajo en una firma que había dado empleo a más de cuatro mil personas. Ni siquiera en aquellos años de expansión económica se frenó el desmantelamiento industrial. La Fábrica de Tabacos de A Coruña, Valeo, AstraZeneca (pocos recuerdan ya que esta farmacéutica tuvo instalaciones en Porriño) o Alfageme fueron desplomándose como prueba del debilitamiento del tejido industrial gallego, agravado por la incapacidad para captar inversiones que ayudaran en la relocalización de empresas alternativas. La crisis financiera fue como un ciclón para muchas empresas en nuestra comunidad. Cemex, La Naval, Gamesa, Vestas, Arteixo-Telecom, Caramelo, Elnosa. Firmas de todo tipo y sectores que dejaron otro reguero de afectados, miles de familias en la calle, y ratificando que Galicia seguía siendo una comunidad nada atractiva para la industria. El catedrático Fernando González Laxe citaba diversos factores que iban desde una población envejecida hasta los elevados costes de suelo o energía, la presión fiscal y una excesiva burocratización administrativa, lastres para fijar industrias en el territorio. Todo ello sigue vigente y esta pandemia, junto al empeño del Gobierno por acelerar la transición ecológica está provocando otro tsunami empresarial. Endesa en As Pontes, Gamesa en As Somozas, Meirama, Vulcano y Barreras con todas sus auxiliares, la falta de carga de trabajo en Navantia, el desmantelamiento de Ence y el incierto futuro de Alcoa, son ejemplos de una nueva sangría industrial sin soluciones alternativas reales. No llegaron, precisamente ayer, buenas noticias desde Pittsburg. Mientras la ministra Reyes Maroto anunciaba un acuerdo para desbloquear la venta de la planta de A Mariña, con un línea de ayudas públicas que se pueden aplicar tanto al plan industrial como energético, la multinacional frenaba su entusiasmo manteniendo el envite de que solo se venderá con la SEPI de intermediaria. Es decir, vamos camino de convertirnos en un país de jubilados y desempleados. Pasando los lunes al sol y, por desgracia, el resto de la semana también.