Encender las luces largas para salir del atasco

Obsesionados por las encuestas y rodeados de asesores que habitualmente les dicen sólo lo que quieren oir, sobre todo en momentos de crisis, nuestros gobernantes tienden a ir apartándose de la calle a lo largo de su mandato, especialmente cuando son reprobados con asiduidad como le pasa a Pedro Sánchez. Refugiarse en el despacho, el coche oficial o las cumbres en el extranjero es más cómodo que escuchar quejas y reproches por parte de las familias que no llegan a fin de mes debido al encarecimiento de la vida. Por eso, no es de extrañar que un presidente como el actual, que atraviesa por su peor momento de popularidad, en lugar de reconocer la gravedad del problema y aplicar recetas para solucionar la inflación, lo que haga es huir de la autocrítica, echar la culpa a los demás y pensar en contentar a quienes le sustentan en el poder. Fuegos artificiales para acallar los gritos de protesta, como el anuncio de aplicar un hachazo fiscal a la banca y las energéticas, presentándolas como un poder oscuro al que un lider del PSOE vestido de Robin Hood va a sacar sus ingentes beneficios para repartirlos entre los trabajadores. Lo malo, como todos los cuentos, es que la verdad es bien distinta y esa carga impositiva es muy probable que la acabe pagando el consumidor, como advirtió este jueves el titular de la Xunta, Alfonso Rueda. Cierto que el mandatario gallego, como el del Ejecutivo central, también vive de los votos. Por eso es bueno que otros organismos como la CEG y la CEOE, que no se presentan a unas elecciones, aporten su visión, como hicieron este jueves desde O Grove Juan Manuel Vieites y Antonio Garamendi. Y su diagnóstico es claro: ambos coincidieron en el daño a la seguridad jurídica y la credibilidad que supone establecer tributos a la carta y en exigir medidas estructurales para contener el IPC, abogando por mejorar la eficiencia del gasto, en lugar de seguir tirando con pólvora del rey. Reducir trabas y solapamientos burocráticos que, según sus estimaciones, podrían implicar un ahorro de 60.000 millones. También apuntaron al “mal llamado pacto de rentas”, apelando a que todos –incluidos los partidos – y no solo patronal y sindicatos, deben de comprometerse con un acuerdo de Estado que supere la legislatura. Es decir, encender las luces largas y mirar más allá del Telediario de mañana para salir del atasco.