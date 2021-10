Enfermos e inválidos en patinete

aparcar en el hospital Clínico de Santiago supone una odisea diaria para cientos de conductores, muchos de los cuales llevan a bordo a una persona enferma, mayor o/y con la movilidad muy reducida, pero al parecer nadie, ni en la Xunta ni en el Ayuntamiento, saben poner solución al problema. Y es que el problema, según ellos, es la gente en sí, que va al hospital en vehículo particular en vez de hacerlo andando, en bici, en autobús o en taxi. Queda también la opción del patinete eléctrico, que es un vehículo muy ecológico y sostenible, aunque quienes nos gobiernan no lo han incluido, de momento, en la lista de los medios de locomoción más adecuados para acudir a un centro sanitario. Todo llegará. Oír hablar de este tema a quienes cuentan con coche oficial, chófer y una serie de prebendas impensables para el ciudadanito de a pie supone agarrar un enfado de padre y señor mío, más que nada porque confirma la desconexión creciente que existe entre la clase política y el vulgo. Así, los mandamases de turno deben creer que la gente va al hospital por pasar el tiempo, y que si se desplaza en coche debe asumir que el espacio de parquin es limitado. Pues bien, el perfil del usuario que acude a un centro sanitario es muy diferente al que quieren pintar los vip con despacho enmoquetado, que parecen estar empeñados en equiparar los hospitales con los complejos de ocio o los grandes hipermercados. Si se dignaran a ir por allí una mañana cualquiera, verían que la inmensa mayoría de esos vehículos van ocupados por personas que apenas se pueden mover y que necesitan que alguien les acompañe hasta la puerta, cuando no hasta la misma sala donde se hace el registro. Y que si ese alguien es el conductor, como suele ocurrir, lo normal es que se le pueda permitir aparcar, al menos durante un rato, muy cerca de los edificios de consultas o urgencias. ¿Por qué nadie pensó en eso cuando se construyó el hospital? ¿Quizá porque creyeron que los enfermos irían en bici?