Entre el turismo y el plan Marhsall

ESTE PUENTE DEL PILAR vino a certificar lo que muchos expertos anunciaban: a pesar de las buenas intenciones España solo afrontará una verdadera recuperación fortaleciendo de nuevo el sector turístico y la idea de modificar el sistema productivo deberá ir acompasada de otras medidas. El espíritu del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pilotando sobre sus cuatro ejes transversales –transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial y social, e igualdad de género– es intachable aunque la realidad nos lleva por otros derroteros. Uno de ellos es que nuestro país funciona con la llegada de turistas extranjeros y con los movimientos interiores; la aportación del sector al PIB se aproximaba al 15% antes de la pandemia y ahora apenas supera la mitad, una cifra que oscilará al final de año entre los 66.435 y 77.273 millones, muy lejos de los 154.487 millones generados en 2019. Conviene recordar que los Presupuestos para 2022 contemplan una partida de 27.633 millones de fondos de la Comisión Europea, mucho menos de la mitad que se recaudaban gracias al turismo. Pero hay cuestiones que no encajan. Activar procesos para la transición ecológica provocó que se dispararan las tarifas eléctricas, el precio de las gasolinas y el cierre apresurado de centrales como la de As Pontes y Meirama para frenar el consumo de combustibles fósiles. Lo cierto es que, como con el turismo, estamos obligados a dar marcha atrás asistiendo al regreso a puertos gallegos de barcos cargados de carbón para reactivar la planta de Endesa con el objetivo de garantizar el suministro invernal y abaratar el alocado precio de la luz que puede poner contra las cuerdas al Gobierno. Otro aspecto a considerar es que el único de los Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica aprobado hasta la fecha es el del Coche eléctrico y conectado que no termina de cuajar a pesar de las jugosas ayudas económicas que ofrecen las administraciones. En el caso de Galicia los datos son demoledores: de un parque de 1,6 millones de vehículos hay menos de dos mil automóviles eléctricos. Hasta hace unos meses nadie cuestionaba su implantación pero si se mantiene el actual coste de la electricidad, y la falta de puestos de recarga a precios competitivos, el sector teme que se produzca una parálisis importante. Añadamos que si los famosos fondos europeos no llegan a la economía real, mucho nos tememos que ocurrirá lo de aquel archiconocido plan Marshall del que todo el mundo hablaba pero que, como en la jocosa película de Berlanga, acababan pasando de largo. No podemos seguir perdiendo.