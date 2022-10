EPA: ¿Vaso medio lleno o medio vacío?

“En el mundo traidor nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira”. Que mejor que la variada interpretación que se puede hacer de las estadísticas para explicar el sentido de esta sabia y profunda reflexión acuñada por el escritor y pensador español Ramón de Campoamor. Porque, efectivamente, a la vista de los números que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre hay quien ve sobrados motivos para estar preocupados, mientras otros defienden con las cifras en la mano que las cosas no están tan mal. Tras conocerse que en pleno verano el paro subió en España 60.800 personas entre julio y septiembre –en Galicia cayó en 4.600– , aquellos que se encuadran en el primer grupo señalan que tal comportamiento muestra síntomas claros del impacto de la ralentización de la economía. El entorno exterior más que difícil, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, empieza a hacer mella y, por si fuera poco, numerosos expertos avisan de que está en camino un ciclo recesivo en similares términos a los de la crisis de 2008. Para completar un panorama que pinta oscuro, el 42% de los desempleados lleva más de un año sin hallar colocación y, por grupos de edad, los jóvenes evidencian la dificultad de encontrar un puesto, haciendo imposible cualquier sueño de emanciparse. El total de desocupados roza de nuevo, según el sondeo presentado por el INE, el listón de los tres millones, en concreto son 2.980.200. Y sin embargo, desde otro prisma más optimista, el Gobierno no pierde la esperanza y explica que este aumento no se debe ni mucho menos a una desaceleración, sino a todo lo contrario: un incremento de la confianza. Más gente busca activamente trabajo, con lo cual sube también la tasa de paro. Como refuerzo de esta teoría añaden que durante los últimos tres meses, donde más tira el turismo o la hostelería, el mercado laboral continuó empujando y que los actuales 20,54 millones de ocupados suponen la tasa más alta desde hace 14 años. “Los datos siguen mostrando solidez en unas condiciones que son complejas”, expuso el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que descarta que se esté produciendo un parón. ¿Vaso medio lleno o medio vacío? Conocer la respuesta correcta sólo es cuestión de tiempo.