Errar es humano y rectificar de sabios

polémica. Errar es humano y, como persona que es, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, cometió un fallo con sus críticas a Elena Candia por su forma de vestir. Y es que a estas alturas, un veterano como el socialista, también alcalde de Monforte, ya debería saber que ninguna apreciación de física, religiosa, de orientación sexual, de género o de estilo tiene cabida en el debate sobre cómo gestionar la “cosa pública”. Atacar a la presidenta provincial de los populares por su “aspecto de leopardo” estuvo fuera de lugar. Tanto como cuando hace once años quien fuera alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), se refería a la exministra Leire Pajín en estos términos: “Cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí”. Las expresiones de tinte machista no son nuevas, por desgracia, en el mundo de la política y tampoco distinguen entre partidos, pero se supone que algo deberíamos haber aprendido. Por eso, la reacción este martes de los diputados provinciales del charrán al abandonar el pleno de la institución provincial por la negativa de su presidente a disculparse están justificadas. “Errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”, dijo el poeta Alexander Pope. A Tomé, que ya demostró su condición de mortal, no se le podrán pedir milagros. Pero pedir perdón sería un gesto inteligente.